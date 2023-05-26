Заместитель председателя конкурсной комиссии по выбору главы города Махачкалы Сиражитин Мутуев рассказал о том, как проходили первый и второй этапы конкурса на должность главы городского округа «город Махачкала».

Мутуев отметил, что конкурсные процедуры проходили открыто и прозрачно, у представителей общественности и средств массовой информации была возможность присутствовать и наблюдать за ходом процедур.

Он поздравил финалистов и пожелал им успехов.

Отметим, что выбор между тремя финалистами конкурса сегодня сделают депутаты Махачкалинского городского Собрания.