Символ победы над фашизмом

Наш коллега, главный редактор газеты «Ёлдаш» Гебек Конакбиев в своей книге, посвященной участнику советско-финской и Великой Отечественной войн, Герою Российской Федерации Абдулхакиму Исмаилову, подробно описывает те события, в частности штурм рейхстага:

«…Ковалев, Исмаилов и Горычев ползком пробираются внутрь, в первую комнату. В это время разведрота, отвлекая внимание неприятеля, открыла шквальный огонь по верхним и нижним этажам здания. Немца, взбиравшегося на второй этаж, настиг нож Абдулхакима, а Алексей и Леонид расправились с немцами во второй комнате.

– Хаким Исаевич, вы заметили, что многие из них пьяны? – спросил Ковалев, заменяя магазин автомата.

– А что им еще остается делать, видимо, набираются смелости…

С особой осторожностью они поднялись сначала на второй, потом на третий этаж, уничтожая встречающегося на лестнице врага. Так добрались и до четвертого этажа…»

Далее началось самое интересное:

«…Эти трое по лестнице взбираются на крышу рейхстага. Оттуда открывается вид на весь город, однако дым, клубами поднимающийся со всех сторон, многое заслоняет собой… Встав на украшенный резным орнаментом столб, выступавший на фасад рейхстага, Исмаилов, Горычев и Ковалев укрепили Красные знамена…»

Сам Исмаилов, по словам автора, рассказывал, что такого задания – водрузить флаг – им не давали. «Но у всех, кто штурмовал рейхстаг, на всякий случай флаг с собой имелся. Был и у нас. Вот мы его и установили. Не на главном куполе, а на одной из башенок». Позже, по просьбе вышеупомянутого Евгения Халдея, бойцы еще раз установили знамя над рейхстагом, чтобы запечатлеть это событие на фотоплёнку. И этот снимок стал символом Победы советского народа над фашизмом.

«До 1996 года я не был лично знаком с Героем, – делится Гебек Арзулумович. – При этом, конечно, был наслышан о том, что один из участников Великой Отечественной войны из с. Чагоратор Хасавюртовского района водрузил Знамя Победы над рейхстагом. Но многие не верили тогда, и я, если честно, поначалу тоже не верил. А когда познакомился с ним, поговорил, сразу загорелся идеей написать книгу об этом человеке».

Писал он ее в общей сложности полтора года. Каждую неделю, а иногда и два раза, ездил в родовое селение фронтовика, зачитывал готовые главы, уточнял какие-то детали. Кроме того, собирал архивный материал, воспоминания сослуживцев.

«Какой из подвигов Исмаилова меня особенно впечатлил? – переспрашивает Конакбиев. – Меня впечатлила в целом сама личность: Абдулхаким Исаевич был очень скромным и благородным человеком. Долгий и трудный боевой путь, тяжёлая послевоенная жизнь не сломили, а наоборот закалили его. К нему часто приходили с просьбой о помощи, и он никогда не отказывал, помогал в решении самых разных вопросов. И вообще многое сделал для своего села, района, республики, страны».

Гебек Арзулумович скрупулезно собирал страницы фронтовой биографии ветерана. Итогом работы стала книга, вышедшая в 1998 году на кумыкском языке, а через 20 лет – и на русском. Презентации как таковой не получилось – виной тому пандемия COVID-19. Но это и не важно, ведь память, пока ее берегут, не имеет срока давности. А книга будет передаваться из поколения в поколение, она как архивный документ.

…Местный мулла произносит азан. Абдулхаким просыпается, молится, выгоняет скот на пастбище, стоит перед речкой, которая протекает рядом с домом, и уходит в воспоминания: призыв в армию, ранение, первая любовь, дети…