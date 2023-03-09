Симптомы коронавируса

Для легкого течения инфекции типичны признаки, похожие на многие другие ОРВИ. Это невысокая температура, периодически возникающая головная боль слабой интенсивности, повышение утомляемости, дискомфорт или болезненность в горле, озноб, бледность кожи, ломота в мышцах и суставах, крайне редко – насморк. Подавляющее большинство заболевших отмечает сильную слабость.

На сегодня данные о проявлениях повторного заражения коронавирусной инфекцией противоречивы. Хотя из-за мутаций вируса риск заболевания есть у всех, включая переболевших и привитых, большинство данных указывает на то, что повторная инфекция переносится легче и не дает критически опасных осложнений. Однако встречаются и прецеденты, когда ковид проходит бессимптомно. Определить заражение коронавирусной инфекцией без симптомов можно только после лабораторного обследования. Оно выявляет наличие антител класса М, которые указывают на острую фазу болезни. Факт перенесенной некоторое время назад бессимптомной инфекции может подтвердить тестирование на IgG, их образование происходит в период, когда иммунная система уже справилась с вирусом и синтезирует против него защитные антитела.