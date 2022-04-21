Швейный цех построят в Ахвахском районе

На заседании Правительства РД 20 апреля обсуждены возможности государственной поддержки инвестпроекта по созданию швейного цеха в Ахвахском районе.

Проект презентовал врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Хаджимурад Абашилов.

Инициатором проекта выступает ООО «Пронт», который запланировал строительство объекта на текущий год. Завершение реализации проекта — 2024 год. Объем финансирования — 209 млн рублей. Однако для реализации проекта требуется получить в аренду земельный участок площадью в 5000 кв. м. в селе Карата.

Кабмин в рамках обсуждения принял решение предоставить заявленный земельный участок в аренду ООО «Пронт».