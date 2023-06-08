Швейная мобилизация: кизлярки объединяются, чтобы помогать солдатам на передовой

Слова кизлярского героя Виталия Барбары «Жив. Цел. Орёл!» по-прежнему остаются брендом местного объединения «Шьем для наших. Кизляр», добровольцы которого изготавливают и отправляют бойцам спецоперации отшитую своими руками одежду, медикаменты, предметы первой необходимости, оборудование, средства защиты и маскировки.

Волонтерскому движению «Шьем для наших Кизляр» вот уже около полугода. Они – неравнодушные мамы, бабушки, жены и сестры, объединенные одной целью – ежедневно плечом к плечу вносить свой вклад в общую победу, дарить заботу, тепло и поддержку военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

Напомним, инициативные кизлярки, сплотившись под руководством мамы погибшего героя Елены Барбара, желающие помочь участвующим в СВО российским военным, освоили, уже отшили и отправили на передовую зимние вещи: флисовые куртки, брюки, балаклавы, маскировочные халаты, средства индивидуальной и коллективной защиты: пятиточечники, спасательные наборы «Фома-215» (эвакуационная стропа, носилки универсальные – стропные, термо — одеяло, карабин).

Кто в швейной мастерской, кто на дому – продолжают работу, несмотря на праздники и выходные.

Как мы уже рассказывали, оснастить мастерскую двумя новыми многофункциональными швейными машинами помогли депутаты Народного Собрания РД — Елена Павлюченко и Руслан Ибрагимов, а вскоре арсенал техники пополнился ещё одной бытовой швейной машиной, благодаря неравнодушному человеку, предпринимателю Сергею Колпакову.

Сейчас начат пошив и изготовление летней одежды: футболок, снудов, лёгких маскхалатов, нижнего белья, госпитальных штанов и шорт на липучках для лежачих больных бойцов.

Откликнувшись на просьбу мастериц группы «Шьем для наших Кизляр», руководство филиала ДГУ в Кизляре в лице директора Малика Баккунова, предоставило просторное, светлое помещение для размещения штаба мастериц, а владелец мебельной фирмы «Оригинал» Юрий Шевченко помог обустроить его мебелью. Теперь в арсенале «швейбата» многофункциональный раскроечный стол и большой трехуровневый стеллаж для хранения готовых изделий и гуманитарной помощи, которую несут неравнодушные граждане.

«Изначально мы хотели установить в помещении швейные машинки. Однако спустя время мы решили, что есть большая необходимость в рамках для изготовления маскировочных сетей. Для солдат это такая же важная вещь, как бронежилет и каска», – делится руководитель движения Елена Барбара.

Потребность в сетях на передовой колоссальная и постоянная. Первые масксети плели на дому. Далее инициативу поддержал коллектив детского сада № 14 «Радуга (директор Наталья Смык).

Начиная работу по изготовлению масксеток, участницам движения пришлось столкнулась с такой проблемой, как отсутствие станков-рамок, на которые натягивается основа. И здесь на выручку пришли кизлярские умельцы братья Сергей и Виктор Кутпрот. Они не только закупили необходимые материалы, но и изготовили пять рамок для плетения сетей.

Конструктором приспособления для нарезки строп для носилок и лент для сеток выступил супруг Е. Барбары — Сергей. Вместе с сыном Игорем они мастерски наловчились резать рулоны ткани на ленты определённой ширины и длины. Не меньшего труда стоит скатать эти отрезки в рулон. Здесь большую помощь оказывают ученики школы № 7, жительницы с. Южное и с. Тушиловка, дружно взявшиеся за эту кропотливую работу. Но самая ответственная работа у тех, кто обвивает сеть лентами. Только в определенном порядке продетые, подобранные по цветам, они ложатся в нужный и приемлемый узор, позволяющий скрыть технику на передовой.

Не считаясь со временем, они терпеливо и внимательно вплетают ленты в сеть, четко следя за последовательностью цвета и геометрией узора. Лидия Козыренко и ее внучка Екатерина из поселка Южный, Мария Гвоздик с дочерью Анастасией (Красный Восход), Надежда Суркова, Елизавета Терентева, семья Абдурашидовых — Магомед и Юлия, Светлана Кузнецова, Татьяна Мясникова и др. Елена Барбара сама кроит (колит) сети и сажает их на капроновую веревку.

На помощь ей откликнулась семья Кутпрот — Сергей и Татьяна.

И вот таким поточным конвейером связано 10 больших сетей, и работа продолжается. После основной работы спешат в штаб люди, считающие, что если не они, то кто? Работа продвигается, но катастрофически не хватает рабочих рук.

Помимо перечисленных дел, инициативная группа вместе с надомницами «Шьем для наших Кизляр» оказывает активную помощь госпиталю в Ростове-на-Дону. Больным и раненым не раз отправлялась адресная помощь, необходимость в ней не уходит.

По-прежнему актуальным остаётся список необходимого. Это — одеяла, пледы новые, в хорошем состоянии, чистые; ветровки мужские, (легкие, в нормальном состоянии, чистые, без дыр), спортивные костюмы, начиная с 52 размера (не теплые, можно б/у, чистые в хорошем состоянии), штаны спортивные от 50 размера, новые или в отличном состоянии, футболки однотонные новые; кроссовки, шлепки резиновые, шорты длинные, олимпийки (с молниями разъемными), трусы, носки новые, гели для душа, шампуни, мыло жидкое, стиральный порошок, зубные пасты; влажные салфетки большие и маленькие, питание детское для раненых, кофе в пакетиках, в банках, в мягкой упаковке растворимый, сигареты, сладости, печенье, пряники(мягкое, твердое нельзя), лапша, пюре быстрого приготовления, консервы (для тех кого привозят ночью, либо ребятам в дорогу), пеленки одноразовые 90/60; вещмешки, рюкзаки, штаны госпитальные(больших размеров, от 54), косынки для подвязки 130*100*100.

Сейчас в светлом и просторном помещении есть все для плодотворной работы, но очень не хватает рабочих рук. С приходом весны и лета многие женщины большое внимание уделяют садовым работам. А часть просто выгорают от переживаний. Волонтеры относятся с пониманием ко всем, но с нетерпением ждут тех, кто хочет внести свой вклад в работу в тылу.

Женщины обращаются ко всем желающим помочь. Это можно сделать, приняв участие в изготовлении изделий, либо с помощью сбора денежных средств. Победа во все времена возможна, если врагу противостоит весь народ! Те, кто хочет помочь неравнодушным женщинам исполнять взятую на себя миссию в помощь военнослужащим, могут связаться с Еленой Барбара.

Всех, желающих помочь, ждут в филиале ДГУ. Для записи на обучение плетению маскировочных сетей и для сбора гуманитарной помощи обращаться по телефону 8-928- 977-66-81.

И помните, что три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово, возможность. Поэтому, обсуждая извечный русский вопрос: «Кто виноват? и «что делать?» — не теряйте времени, помогите нуждающемуся! Успейте сказать дорогому человеку самые главные и нужные слова. И не упускайте возможности делать добро. И оно вернется к тебе сторицей.

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