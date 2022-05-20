ШЛЕПОК ПО «МЯГКОЙ» ШВЕДСКОЙ РАЗВЕДКЕ

Из России выслали четырех агентов, готовивших революцию

Кампания по демонизации России и русских продолжает набирать обороты. Поскольку почти все возможные санкции уже введены, а истерию нужно поддерживать, не остаётся ничего иного, как охотиться на «ведьм» из числа российских дипломатов, работающих за рубежом.

Сотрудники российских заграничных учреждений, которые всегда были традиционной целью западных провокаций, в настоящее время находятся под ещё большим давлением. Свидетельство этому – недружественные действия МИД Швеции, который ещё 5 апреля 2022 г. объявил персонами нон грата трёх российских дипломатов.

При этом шведская сторона, наплевав на все правила и обычаи дипломатии, опубликовала в своей «жёлтой» прессе статью, в которой раскрыла персональные данные выдворенных из страны дипломатов, а также безосновательно обвинила их в «работе» на российские спецслужбы.

Разумеется, высылка из Швеции российских дипломатов не могла не вызвать ответных шагов. 26 апреля 2022 г. в МИД России была приглашена посол Швеции в России Малена Мард, которой было заявлено об объявлении персонами нон грата трёх сотрудников посольства Швеции в Москве.

Мы решили провести своё собственное расследование и выяснить, кто же собрал чемоданы и вернулся в Швецию.

Как стало известно, из России выслали не абы кого, а целого советника Бенте Ларса Эрика Микаэля, 19.06.1964 г.р., который ещё и возглавлял отдел экономики и торговли шведского посольства. То, что этот человек работал именно в России — не случайно. Как минимум, в той связи, что он женат на уроженке Ленинграда. Когда-то супругу шведского дипломата звали Ирина Сергеевна Ишова, теперь по документам она Бенте Ирен Жаклин.

Ранее Эрик Бенте работал в генеральном консульстве Швеции в Санкт-Петербурге и принимал участие в реализации в России проектов Шведского агентства международного развития (SIDA, Swedish International Development Cooperation Agency), в отчётах которого содержатся явные свидетельства вмешательства во внутренние дела России.

Примечательно и то, что супруга дипломата, которая по идее вообще должна быть вне политики, активно занимается антироссийской пропагандой в социальных сетях, выступая в поддержку Украины и Навального. При этом старший сын Эрика Бенте — Бенте Давид Эрик Микаэль, 22.12.1991 г.р., во время учёбы в Уппсальском университете подрабатывал в Швеции по линии Государственного департамента США. Короче говоря, с четой Бенте всё ясно и понятно.

Второй интересный персонаж — Высоцка Катарина, 03.04.1988 г.р., второй секретарь политического отдела. В прошлом она работала в шведской полиции, страниц в социальных сетях у неё нет. И не удивительно, ведь вмешательство во внутренние дела России требует тишины, потому что именно через Катарину Высоцка шли контакты между посольством Швеции и оппозиционными активистами, в том числе с издателем интернет-издания «7×7 — Горизонтальная Россия» Леонидом Зильбергом. При этом Леонид Зильберг пытался через Катарину Высоцка продвинуть проект по «созданию в России независимого молодёжного финно-угорского движения, способного бороться за свои права и стремящегося к реальной государственной автономии».

Третий высланный из России шведский дипломат — Дальквист Нильс Петтер Вилли, 21.03.1990 г.р. Он проходил обучение в нашей стране в МГИМО и Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина. Полученные знания тут же решил применить на практике и устроился на работу младшим аналитиком в Шведское агентство оборонных исследований (Swedish Defence Research Agency), тесно связанное со Службой разведки и безопасности Минобороны Швеции.

При этом в 2019 г. в составе делегации этой организации даже посетил Россию и пытался получить сведения о Вооружённых Силах Российской Федерации и оборонно-промышленном комплексе нашей страны. Уж не знаем, что ему так сильно не понравилось, или исследования пошли не совсем удачно, но уже в 2021 г. он решил обзавестись дипломатическим иммунитетом, который однако не спас его от высылки из России.

Во время подготовки указанного материала нам удалось выяснить одну очень интересную деталь. МИД России сообщил об объявлении персонами нон грата только трёх сотрудников посольства Швеции в Москве, а вот глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что из России выслали четырёх шведских дипломатов, один из которых является сотрудником генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Не знаем совпадение это или нет, но из генконсульства в срочном порядке уехал консул Петерссон Эрик Рагнар, 28.05.1972 г.р.

Эрик Петерссон с сентября по декабрь 2014 г. работал в посольстве Швеции в Киеве, где занимался «поддержкой реформ» на Украине. Наверное он так хорошо «поддержал реформы» на Украине, что затем был принят на работу в вышеуказанное Шведское агентство международного развития, по линии которого в 2021 г. командирован в генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге, скорее всего, для участия в реализации проектов этого Агентства по вмешательству во внутренние дела России.

Владимир Панкратов