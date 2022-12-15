Школы присоединяются к акции «Посылка солдату»

Накануне учащиеся СОШ №12 города Хасавюрт присоединились к Всероссийским акциям «Посылка солдату» и «Письмо солдату», цель которых — оказать поддержку нашим военнослужащим-участникам специальной военной операции.

«Наши ребята борются #Zамир и #Zаправду. Именно сейчас они больше всего нуждаются в нашей поддержке и внимании», — поделились школьники.

Каждый класс собрал посылки с продуктами питания и тёплыми вещами, написал письма с теплыми пожеланиями поскорее вернуться домой. Далее руководство школы передало посылки в пункт сбора.