Школы Кайтагского района получили новый транспорт

Автопарк школ Кайтагского района пополнился пятью новыми «Газелями» и одним автобусом. Новый транспорт полностью отвечает всем стандартам и требованиям и безопасен для детей. Итого в образовательных учреждениях района уже имеется десять транспортных средств.

Отметим, что три автотранспорта купили по республиканскому проекту за счет бюджета региона. Этот проект дает возможность заменить старые машины, которые проработали более десяти лет, на новые. Автомобили распределили между Янгикентской, Джирабачинской и Маджалисской школами. Следующие 3 машины получат школы сел Джинаби, Санчи, Баршамай, приобретенные за счет средств бюджета РФ.

Глава МО «Кайтагский район» Алим Темирбулатов заявил, что образование в муниципалитете должно быть доступным. И каждый ученик, который живет далеко, не должен испытывать трудностей по пути в школу и обратно. Также он выразил благодарность Главе РД Владимиру Васильеву за позитивные изменения во всех сферах района.