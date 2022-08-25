Школы к новому учебному году готовы

Ещё недавно выпускники сдавали экзамены, готовились к будущей студенческой жизни, школы внешне замерли, а уже конец августа, пора готовиться к новому учебному году. О том, как готовы школы, какие задачи ставят перед собой — по этим и другим вопросам мы поговорили с начальником Управления образования Агульского района Магомедовым А.К.

— Ахад Касумович, хочу заранее поздравить вас и весь педагогическое сообщество района с новым учебным годом, пожелать успехов и выполнения всех поставленных целей.

— Спасибо за добрые пожелания, я уверен, что педагоги района приложат все силы для достижения тех целей, которые наметили на новый учебный год.

— Традиционно новый учебный год начинается с августовского совещания учителей. На какое число оно запланировано, какие задачи перед педагогами района будут поставлены?

— Августовское совещание запланировано на 29 августа. Работники управления к нему готовятся. Что касается задач, то в 2022-2023 учебном году мы должны полностью перейти на новый ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт). Также ставится задача повышения качества образовательного процесса — учитель должен работать с классом все отведенные 45 минут. Помимо этого, в наступающем учебном году 70 процентов учителей должны пройти курсы повышения квалификации, а руководители школ и дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) пройдут переподготовку по САПРу.

— Как обстоит дело с подготовкой школ к новому учебному году? Все ли школы готовы принять детей?

— Школы района полностью готовы к началу учебного года. В двух школах произведен капитальный ремонт — в Хутхульской и Худигской. Закуплена учебная мебель и оборудование на сумму около трех с половиной миллионов рублей, которая полностью будет передана этим двум школам. В остальных школах произведен косметический ремонт- покраска, побелка, уборка и благоустройство школьных и прилегающих территорий.

— Не секрет, что качество образования во многом зависит от обеспеченности школьных библиотек учебниками и методическими пособиями. Судя по разговорам с руководителями школ и библиотекарей, школы учебники не получили. В чем причина?

— Причина кроется в недофинансировании из республиканского бюджета. А это, как сами понимаете, от нас не зависит. Мы дали указание всем школам произвести учет имеющихся учебников. Будем надеяться, что правительство РД выделит необходимые средства на закупку учебников, составленных по новым ФГОС.

— Мы подошли к главному вопросу нашей беседы- как обстоит дело с обеспеченностью школ педагогическими кадрами? Есть ли позитивные сдвиги в этом вопросе?

Это больной вопрос. Общая нехватка преподавателей по району составляет 30-40 процентов. Я не говорю об учителях ИЗО и музыки, которых у нас практически нет- этими часами догружаются остальные преподаватели. Острая нехватка учителей по ведущим предметам. Например, Тпигской и Буркиханской школам позарез нужны учителя математики, Ричинской СОШ — учитель иностранных языков. Проблема еще в том, что практически свелось к нулю количество желающих поступить на математический, физический и другие педагогические факультеты среди наших выпускников

— А разве нельзя в Минпросе запросить учителей по программе «Земский учитель»? Насколько помню, по этой программе в прошлом году Чирагская СОШ получила учителя истории и обществознания, а Буршагская СОШ- учителя иностранных языков.

— Мы посылали заявки в Минпрос, однако по этой программе мы получили только учителя истории в Миссинскую СОШ. На остальные заявки желающих приехать не нашлось.

— И последний вопрос . Несколько лет назад сначала в Буркиханской, затем в Тпигской школах появились «Точки роста», которые призваны дать детям дополнительные знания по ИКТ, технологии и гуманитарной сфере. Как вы считаете, выполняют ли эти «Точки роста» возлагаемые на них функции и будут ли они в других школах?

— Да, мы планируем открыть «Точки роста» и в других школах. В этом году они откроются в Ричинской и Дулдугской школах. Что касается вопроса, выполняют ли они возлагаемые на них функции, к сожалению, лишь частично. И снова проблема в недостатке специалистов. Но мы работаем над этой проблемой, и я надеюсь, мы сможем её решить.

— Большое спасибо, Ахад Касумович, за содержательную и интересную беседу. От имени всех сотрудников газеты «Агъуларин хабарар» желаю вам и всему педагогическому сообществу района успехов в новом учебном году.

— Спасибо!

А. Рамазанов