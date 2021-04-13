Школы Дагестана примут участие в проекте 500+

30% школ страны примут участие в проекте 500+. Из Дагестана — 155. 5 городов, 13 муниципальных районов и зон отгонного животноводства получат помощь для обустройства школ. Нацпроект «Образование» поможет с техническим оснащением и восполнением дефицита преподавателей отдельных дисциплин. Руководитель Рособрнадзора РФ Анзор Музаев, который был в Дагестане с рабочим визитом, заявил, что в рамках проекта для помощи регионам сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам.

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