Школы Дагестана подхватили энтузиазм «Добрых суббот»

23 января стартовала всероссийская акция «Добрые субботы», которую инициировали участники «Большой перемены».

«Добрая суббота» — возможность начать новый год с добра и помощи, а также поддержать волонтерскую и добровольческую деятельность.

Участие в акции принимают не только сами учащиеся, но и их родители, бабушки, дедушки.

Активистам акции дадут призы, которые можно получить в сообществе «Большой перемены».

«Добрые субботы» станут традицией и позволят школьникам принять участие в разнообразных мероприятиях: экомарофонах, дружеских матчах по футболу, субботниках, волонтерстве и так далее.