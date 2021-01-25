Общество

Школы Дагестана подхватили энтузиазм «Добрых суббот»

Оставить комментарий

23 января стартовала всероссийская акция «Добрые субботы», которую инициировали участники «Большой перемены».

«Добрая суббота» — возможность начать новый год с добра и помощи, а также поддержать волонтерскую и добровольческую деятельность.

Участие в акции принимают не только сами учащиеся, но и их родители, бабушки, дедушки.

Активистам акции дадут призы, которые можно получить в сообществе «Большой перемены».

«Добрые субботы» станут традицией и позволят школьникам принять участие в разнообразных мероприятиях: экомарофонах, дружеских матчах по футболу, субботниках, волонтерстве и так далее.

Также читают:

Волонтерский центр «Единой России» работает по все...
В Махачкале отключат газ
Поздравление главы Агульского района Исмаилова Ю.Г...
Хаджимурад Малаев получил орден «Честь и гордость ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *