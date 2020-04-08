Школы Агульского района перешли на дистанционную форму обучения

С 6 апреля в связи с пандемией коронавируса все школы, в том числе и Агульского района, перешли на дистанционную форму обучения.

Дистанционное обучение представляет собой обучение на расстоянии с использованием различных электронных ресурсов, где учащиеся смогут получать образовательную программу в полном объеме в соответствии с требованиями СанПин.

Для связи используются такие платформы, как Российская электронная школа (РЭШ), Якласс, Решу ЕГЭ и приложение Zoom. Для того, чтобы приступить к обучению, ученики должны пройти регистрацию.

При необходимости будут использованы приложения WhatsApp и различные социальные сети. Продолжительность урока согласно нормам СанПин составляет в среднем около 20-30 мин.

Важно, что уроки планируется проводить согласно штатному расписанию для того, чтобы избежать спада знаний учеников.

В связи со сложившейся ситуацией от родителей требуется:

1. Организовать ребенку правильный режим дня, а именно своевременный подъем, зарядку и завтрак.

2. Помочь ребенку подключиться к необходимым образовательным платформам и ресурсам. Обеспечить бесперебойную работу Интернета, в том числе при использовании только телефона.

3. Организовать удобное рабочее место ребенку, технические средства (компьютер, планшет, телефон).

4. Установить во всех гаджетах родительский контроль для детей всех возрастов, чтобы ребенок во время занятий не посещал запрещённые сайты и не смотрел мультфильмы.

В течение периода самоизоляции родители, ученики и учителя должны приложить совместные усилия для достижения хороших показателей, что особенно важно для тех учащихся, которым предстоит сдача итоговых аттестаций.

Руслан Магарамов