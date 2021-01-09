Школу в селе Акки Табасаранского района закрыли

Аккинская средняя школа Табасаранского района находилась в ветхом состоянии, однако после толчков землетрясения пришла в аварийное состояние. 7 ноября школу проинспектировала руководитель Минобразования и науки РД совместно с первым замминистра строительства РД Мурадом Алиевым и специалистами-сейсмологами.

По результату визита принято было решение о том, что допускать обучение детей в таком здании нельзя. Глава Табасаранского района Магомед Курбанов продемонстрировал инспекторской группе несколько вариантов зданий для «временной» школы.

В результате обсуждений принято решение проводить занятия в арендованном здании. При выборе решения руководствоваться пришлось прежде всего безопасностью учащихся, однако теперь аккинские дети будут учиться в три смены. Это продлится до строительства новой типовой школы.

Загвоздкой к началу строительства уже сейчас является вопрос земли — нет свободного гектара, который не принадлежал бы сельхозугодиям или лесному фонду. Руководство района ожидает решения Правительства РД по переводу части земель в категорию населённого пункта.