Школу на 700 мест строят в Карабудахкенте

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев в сопровождении представителей районной администрации посетил место строительства новой школы. Образовательное учреждение создаётся в рамках нацпроекта «Демография».

Глава муниципалитета ознакомился с планом строительства и поинтересовался сроками сдачи объекта. По словам подрядчика, школа будет сдана в конце следующего года. Как отмечает Амиралиев, строительство новой школы направлено на ликвидацию трехсменного режима образования. Кроме того, дети учились в старой школе, которая находилась в приспособленном помещении общежития. Теперь же ребята смогут учиться в комфортных, современных условиях.

«В рамках нацпроекта Демография только в Карабудахкенте сейчас строятся три школы. По району мы строим 7 новых школ. Четыре из них взамен аварийных. Они будут на 300-400 детей», — рассказал Махмуд Амиралиев.