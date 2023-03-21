Школу мужества должен пройти каждый парень

Российский воин бережет

Родной страны покой и славу,

Он на посту, и наш народ

Гордится армией по праву.

Спокойно дети пусть растут

В любимой солнечной Отчизне.

Он охраняет мир и труд,

Прекрасный труд во имя жизни!

Трутнева Е.

Служба в Армии является почетной обязанностью молодых людей. К ней мальчишки готовятся с детства: занимаются спортом, читают книги. Они стараются быть достойными предшествующих поколений молодых ребят, отслуживших в Армии.

Сейчас в это нелегкое для нашего государства время, служба в армии вновь приобретает былую славу. Это становится почетным и даже где-то обязательным делом для парней. Ведь далее, после службы в Армии, они если захотят могут оставаться в войсках на контрактной службе.

Страна нуждается в своих защитниках, а к этому почетному делу – защищать свое Отечество молодых ребят учат в армии. Конечно, любовь к Родине начинается в семье, матери с самого раннего детства воспитывают в своих детях эти чувства. Затем в школе учителя проводят различные мероприятия патриотического характера. Семья, школа и наконец армия, готовят настоящих защитников своей Родины.

Сегодня я расскажу вам о солдате срочной службы Денисламе Исмаилове. Он был призван в ряды Российской Армии в ноябре прошлого года. До этого он окончил факультет физической культуры и спорта Ставропольского государственного педагогического института. Сейчас его служба проходит в Волгоградской области в инженерных войсках. С детства занимается спортом, имеет различные грамоты и медали.

– Я со школьной скамьи мечтал о службе в Российской Армии. Никогда не думал, что не буду служить. Считаю, что Армию должен пройти каждый юноша. Ведь это наш священный долг. Армия учит к дисциплинированности и требовательности к себе. Свободного времени у нас здесь немного, в основном дни расписаны на физическую и теоретическую подготовку. Но мне здесь нравится. Я нашел много новых друзей, с которыми буду и в дальнейшем поддерживать связь.

Молодым людям, которые не проходят службу, трудно устроиться в жизни. А тем, кто служил, можно сказать, что все дороги открыты, – рассказывает о службе Денислам Исмаилов.

Дома Денислама ждут мама и сестренка. Он их гордость и опора. Родные знают, что Денислам достойно проходит школу мужества.

Источник: Голос степи