Школьный учитель и имам сельской мечети

Учитель и золотой запас роты войск химической разведки Гасанбеков Курбан Курбанович родился в 1963 году в селе Яркуг. В 1970 году пошел в Яркугскую СОШ, затем продолжил учебу в Дулдугской восьмилетней школе, а в 1981 году окончил и среднюю школу в селе Тпиг Агульского района.

В 1982 был призван в ряды Вооруженных сил, был отличником военно-политической подготовки, награждён знаком ‘’Молодогвардеец’’. После возвращения из армии учился в зональной комсомольской школе города Махачкалы, по окончании которой в 1985 году поступил на исторический факультет ДГПИ.

С 1986 по 1989 год, без отрыва от учебы, работал секретарём Первичной комсомольской организации совхоза ‘’Димитровский’’. Его работа в данной организации была отмечена грамотой ’’За успехи социально-экономического развития района’’. С 1990 года устроился в родную школу учителем истории и обществознания. Его ученики каждый год становятся победителями и призерами районных олимпиад по истории и обществознанию, выпускники показывают хорошие результаты на ЕГЭ и ОГЭ.

Успехи Курбана Курбановича отмечены грамотами ‘’За высшие результаты в постановке учебно-воспитательного процесса и активное участие во всех мероприятиях, проводимых в школе’’, ’’Грамота победителя конкурса лучших учителей РФ’’. С 1995 по 2000 год являлся экспертом по проверке учебно-методической деятельности школ района.

Его рабочий кабинет представляет собой музей ценностей агульского народа. Неиссякаем родник знаний по истории у Курбана Курбановича. Его одинаково уважают как коллеги, так и учащиеся. Выпускники прошлых лет вспоминают его уроки, наставления. Работу учителя он совмещает и с обязанностями имама мечети родного села, разъясняет молодёжи правила традиционного ислама.

Расим Гучудадов