Школьница из Махачкалы победила во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее»

Айшат Ачилаева, ученица 11 класса многопрофильной гимназии N38 города Махачкалы, уже третий год достигает регулярных побед в области русского языка и литературы на уровне республики и не только: финалист олимпиады по русскому языку среди 9 классов, финалист русского языка и литературы среди 11 классов. В этом году она стала также и финалистом-победителем конкурса «Шаг в будущее».

Достижения Айшат значимы, и помогает ей в этом её руководитель Марина Джабраиловна, которая сама является финалистом «Учитель года — 2017», и тоже, будучи ученицей этой же гимназии, выходила в финал конкурса «Шаг в будущее».