Образование

Школьница из Магарамкентского района стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков

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Азиза Казибекова учится в объединении «Страна мастеров» Республиканского центра детского творчества Магарамкентского района. Школьница приняла участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков, участниками которого стали около тридцати дагестанских школьников. По итогам конкурса, который проводился для школьников от пяти до восемнадцати лет, призёрами определены девятнадцать учащихся республиканских школ. В число победителей вошла и Азиза Казибекова. Конкурс проводился с целью привлечения внимания детей и молодёжи к проблемам сохранения окружающей среды и повышения уровня экологической культуры.

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