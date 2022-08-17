Школьница из Донецка провела неделю в семье Мусаевых из Махачкалы в рамках проекта «Здравствуй, Россия»

Проект «Здравствуй, Россия» направлен на организацию культурно-образовательных поездок по России для молодёжи. В этом году участниками проекта стали девять воспитанников вокально-хореографического ансамбля «Сувенир» из Донецка. В их числе пятнадцатилетняя Анастасия Берестюк. Она приехала в Махачкалу и провела неделю в семье Мусаевых. За время визита, девушка смогла познакомиться с гостеприимством Дагестана, его богатой культурой и адатами. Кроме того, благодаря хозяйке дома Умасалимат Мусаевой, Анастасия научилась готовить аварский хинкал и даже выучила несколько слов из аварского языка. По словам гостьи, она решила посетить нашу республику ещё не раз.