Общество

Школьница из Донецка провела неделю в семье Мусаевых из Махачкалы в рамках проекта «Здравствуй, Россия»

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Проект «Здравствуй, Россия» направлен на организацию культурно-образовательных поездок по России для молодёжи. В этом году участниками проекта стали девять воспитанников вокально-хореографического ансамбля «Сувенир» из Донецка. В их числе пятнадцатилетняя Анастасия Берестюк. Она приехала в Махачкалу и провела неделю в семье Мусаевых. За время визита, девушка смогла познакомиться с гостеприимством Дагестана, его богатой культурой и адатами. Кроме того, благодаря хозяйке дома Умасалимат Мусаевой, Анастасия научилась готовить аварский хинкал и даже выучила несколько слов из аварского языка. По словам гостьи, она решила посетить нашу республику ещё не раз.

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