Школьница из Дагестана – лауреат международного фестиваля патриотической песни

В Москве накануне завершился VII Международный фестиваля «Молодые таланты Отечества». Ученица 2 класса Шаласинской СОШ Дахадаевского района Эльмира Никабагомаева вошла в число лауреатов масштабного конкурса. Девочка заняла призовое место в номинации «Вокал».

Школьницу к выступлению подготовила ее педагог, земский учитель Татьяна Савенкова

К конкурсу патриотической песни девочку подготовила педагог, земский учитель Татьяна Савенкова. Поездка школьницы в Москву на награждение состоялась благодаря финансовой поддержке депутата Госдумы РФ Джамаладина Гасанова.

«Во время уроков и утренников я заметила у девочки талант – вокальные данные, артистичность. Когда узнала о прохождении конкурса – решила принять участие. Мы усердно занимались в течение нескольких месяцев. Затем договорилась с Даргинским драмтеатром в городе Избербаше о записи выступления. Труды оправдались — нас пригласили в полуфинал. Отбор был жесткий. На фестиваль было подано 1417 заявок из 9 стран СНГ, в полуфинал прошло только 76, среди которых МЫ!» — рассказывает педагог Татьяна Савенкова.

Как отмечают организаторы, цель конкурса – выявление юных талантов, воспитание у молодежи патриотических ценностей и любви к Родине. Программа фестиваля была насыщенной: выступления, мастер-классы, экскурсии, общение с педагогами. Завершился фестиваль гала-концертом, на котором выступили финалисты.

Татьяна Савенкова поблагодарила парламентария за внимание к юному дарованию и содействие с поездкой в столицу страны. «Эта победа не состоялась бы, если бы не было финансовой помощи Джамаладина Набиевича. Мы благодарны ему за то, что он понял значимость этого конкурса и помог нам», — отметила она.

Источник: РИА Дагестан