Школьников приглашают участвовать в онлайн-квесте «Традиции народов России»

Молодежь Дагестана приглашают принять участие в онлайн-квесте «Традиции народов России», где обучающиеся 1-11 классов и молодежь познакомятся с разнообразием, особенностями и истоками традиций народов России в развлекательной форме и интерактивном формате. Все участники могут выиграть подарки – комплекты настольных игр от проекта «Культура для школьников» и онлайн-курсы от онлайн-школы «Фоксфорд».

Для педагогов школ и наставников разработана система вознаграждений: сертификат организатора мероприятия, подарочный онлайн-курс о целях и управлении временем. Для того, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию по адресу: https://traditions.foxford.ru — на платформе онлайн-школы для обучающихся 1-11 классов «Фоксфорд». Срок регистрации с 10 июня по 30 августа.