Школьники Табасаранского района стали участниками реализации проекта по изучению инновационных технологий

В Табасаранском районе с 14 по 18 ноября в рамках выездной сессии представителей ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова проходила реализация проекта «Популяризация инновационных технологий в современном образовании и инженерной профориентации среди школьников горных сел Дагестана на примере процесса чеканки памятных медалей».

В реализации проекта приняли участие учащиеся школ села Хучни. В течение 4 дней представители ВОЕНМЕХ во главе с руководителем проекта Зейнутдином Расуловым проводили с школьниками районного центра занятия по изучению инновационных технологий, по программе моделирования и проектирования, инженерной профориентации. Дали практические занятия по основам 3D — моделирования и 3D — печати.

18 ноября в актовом зале Хучнинского лицея состоялось подведение итогов реализации данного проекта и вручение сертификатов наиболее отличившимся 45 учащимся за прохождение курсов инновационных технологий по программе «Проектирование и производство в CAD/CAM системах в процессах обработки металлов давлением». Данный сертификат даёт привелегии в качестве индивидуальных достижений -10 балов при поступлении в БТУ «ВОЕНМЕХ».