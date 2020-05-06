Школьники примут участие во Всероссийской акции «Летопись сердец»

Минкультуры России, Минпросвещения России совместно с компанией «Яндекс», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России» и Российским Союзом ветеранов запускают всероссийскую акцию «Летопись сердец».

Начиная с сегодняшнего дня все школьники могут поздравить видеороликом со стихотворением ветеранов Великой Отечественной войны или почтить память своих предков, которые сражались за нашу Родину. Все видеоролики будут опубликованы в «Яндекс.Эфире» 9 мая 2020 года.

По желанию авторы могут выложить видеоролики в свои социальные сети с хештегами #летописьсердец, #культурныймарафон, #культуровень, чтобы у большего количества людей появилось желание стать участником Всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец».

«Поэзия часто помогала людям сохранить крепость духа и веру в лучшее даже в самые тяжелые времена. В преддверии 9 Мая мы предлагаем языком поэзии вспомнить своих близких, которые прошли через те страшные годы, и отдать дань уважения их подвигу. Приглашаем всех желающих поддержать акцию и поздравить ветеранов», – сказала заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Для подготовки к чтению стихотворения народный артист России Евгений Миронов провёл видео-мастер-класс со школьниками Саратовской области. Примером разбора стихотворения стал отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин».

Условия акции «Летопись сердец»

Участники акции – школьники 1-11 классов. Запишите видео со стихотворением на тему Великой Отечественной войны. Представьтесь, укажите имя, фамилию, класс, город, кому вы посвящаете стихотворение, укажите автора и название стихотворения.

Если у вас сохранился портрет родственника-участника событий ВОВ, вы можете представить его в видео, и ваш ролик может быть опубликован в социальных сетях движения. Загрузите видеоролики на любой файлообменник («Яндекс.Диск», «Google.Диск», «Mail.Облако» и т.д.) и отправьте ссылки на них на почту letopisserdec@yandex.ru до 8 мая 2020 года.

Продолжительность видеоролика – от 15 секунд до 5 минут. Минимальное разрешение видео – 1280 × 720 пикселей. В теле письма укажите фамилию, имя чтеца, город, автора и название стихотворения.