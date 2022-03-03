Школьники Махачкалы написали письма сверстникам, находящимся на территории военных действий

Махачкалинские школьники написали письма поддержки сверстникам, находящимся на территории военных действий.

«У каждого из нас свое детство. Счастливое, теплое, доброе, а у кого-то грустное или наполненное с лихвой взрослыми проблемами. Есть еще военное детство. И сколько бы времени ни прошло, не сотрутся из памяти события тех дней. Мир стал настолько глобальным, что происходящее на Донбассе в том числе откликается в сердцах и наших детей, именно поэтому школьники города Махачкалы выступили с инициативой написать письма поддержки своим сверстникам, находящимся на территории военных действий», — отметил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

В своих письмах дети пишут, что хотят чем-то помочь им, поддержать их в это нелегкое время и желают мира. «Здравствуй, мой друг. Меня зовут Ахмед. Живу я в городе Махачкале. Я хотел бы отправить тебе школьные принадлежности, и чтобы твоя школа не пострадала. Желаю тебе поскорее пойти в школу и чтобы война у вас быстрее закончилась, а ты и твои близкие не пострадали».