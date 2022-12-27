Школьники Луганска в год Гамзатова смогут провести летние каникулы в Дагестане

Ученики школы N 18 г.Луганска рассказали премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову о своих мечтах и целях. Кто-то хочет стать врачом, а кто-то — следователем.

Ребята получили приглашение от премьер-министра провести лето в Стране гор, а также стать участниками мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова в 2023 году.

Стихи Гамзатова читают и в ЛНР — своими знаниями поэзии поделилась заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова.