Школьники из Дербента победили на соревнованиях СКФО по программированию

В Минводах завершился Первый Северо-Кавказский case-чемпионат по языкам программирования Scratch и Python для школьников от 8 до 17 лет.

В номинации «Лучший проект Python 2022 года» (возраст 12-17 лет) победила команда «Дербентские хакеры».

Всего в чемпионате приняли участие 36 команд, было около 140 человек из Дербента, Грозного, Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Железноводска, Пятигорска.

Организаторами case-чемпионата является Международная школа математики и программирования «Алгоритмика» при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов по направлению «Молодые профессионалы».

Организаторы отмечают, что чемпионат проводился для развития сферы информационных технологий в России, привлечения к изучению программирования и выявления молодых талантов России.