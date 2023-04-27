Общество

Школьники и педагоги одной из школ Новолакского района собрали более 100 тыс. рублей в рамках акции «Посылка солдату»

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Эта патриотическая акция в МКОУ «Новокулинская СОШ № 2» имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Новолакского района проходит во второй раз.

Учащиеся и их родители, педагогический коллектив организовали в школе сбор, куда приносили продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, теплые носки, термобелье и шапки.

Многие помогли деньгами, так как не у всех были время и возможность для покупки нужных вещей.

Общими усилиями было собрано 111 тыс. рублей. На собранные деньги были закуплены: 20 маскировочных халатов, 20 футболок, 20 панамок, 20 дождевиков, 5 костюмов «Скорпион».

Посылки тщательно упакованы и подписаны, затем отправлены на базу Каспийской флотилии для отправки в зону СВО.

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