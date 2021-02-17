Школьник из Каспийска получил электронную книгу от Владимира Путина

12-летний Тагзир Тагзиров обратился на прямую линию с Президентом в декабре прошлого года с просьбой исполнить его мечту. Он попросил у Президента электронную книгу на День рождения.

В своем обращении мальчик рассказал, что учится в шестом классе и у него не хватает учебников. Купить недостающее семья Тагзира не в состоянии.

Исполнить мечту ребенка помог эксперт ОНФ в Дагестане, главный врач Хунзахской центральной районной больницы Наби Кураев.

Тагзир уже скачивает необходимые учебники и обещает закончить четверть на 4 и 5.