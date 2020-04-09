Общество

Школьник из Избербаша победил в номинации «Умный город» Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

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Учредителем конкурса является образовательный центр «Сириус».  Ученик 9 класса Загит Алиханов покорил жюри своим оригинальным изобретением — автоматическими светочувствительными жалюзи, которые открываются днем и закрываются ночью.

Замысел конкурса — активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы школьников, проявляющих интерес к самостоятельной исследовательской деятельности и техническому творчеству.

Конкурсант примет участие в финальном этапе. Победители посетят Центр образования «Сириус» в Сочи.

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