Школьник из Дербента победил в общероссийском конкурсе военных сочинений

Расул Эмирбеков выиграл конкурс сочинений на военную тему. Акция «Без срока давности» приурочена к юбилею Победы. В соревновании участвовали 130 тысяч учащихся со всей России, 87 из них прошли республиканский этап.

Расул Эмирбеков написал сочинение «Живая память». Ученик 11 класса 12-й школы Дербента набрал самые высокие баллы из 50 участников из региона. Эмирбеков набрал высокие баллы и вошел в десятку победителей.

Победителей наградили в Москве. Они получили дипломы от Министерства просвещения страны и приглашение на Парад.