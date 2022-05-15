Общество

Школьник из Дербенского района стал финалистом Международного научного конкурса

Оставить комментарий

Международный научный конкурс «Образование меняет жизнь 2022» определил финалистов. Одним из лидеров конкурса стал Саид Вазирович Гусенов ученик 10 «б» класса Хазарской СОШ Дербентского района.

«Для меня участие в финале — это больше, чем конкурс. Конкурс «Образование меняет жизнь» даст мне возможность получить высшее образование, и я смогу определиться с будущей профессией. Для меня участие в конкурсе – это вдохновение, шанс зарядиться новыми творческими идеями. Я могу и хочу поделиться тем, что умею, и взять то, чем не владею», — отметил школьник.

Напоминаем, что финал конкурса пройдет 1 июня 2022 года в РосНОУ.

Также читают:

Бизнес получит субсидии на сохранение коллектива
Улучшились общественные территории в Ботлихском ра...
Решение проблем догазификации и ЖКХ создаст благоп...
Ушел из жизни учёный и изобретатель Тагир Исмаилов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.