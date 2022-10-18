Школа цифровой грамотности пройдет в Махачкале

19 и 20 октября на базе Республиканского молодежного центра (г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 170) планируется проведение двудневных очных встреч с молодежью. В мероприятии примут участие ученики старших классов, учащиеся ссузов и вузов республики, активисты кибердружин махачкалинских школ. В качестве спикеров выступят руководители республиканских СМИ, эксперты, представители Минобрнауки РД и Минмолодежи РД. Ознакомиться с программой форума можно по ссылке.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/shkola-cifrovoj-gramotnosti-projdet-v-mahachkale/