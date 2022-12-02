Школа реальной журналистики пройдет в Махачкале

Международный проект «Школа реальной журналистики «Герои поверх границ» пройдет 10-11 декабря на площадке ДРОО «ДоброЦентр» по адресу Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, д. 170. Начало занятий – в 11.00.

«Школа реальной журналистики» — некоммерческий проект российского АНО «Русские Репортеры». Он направлен на журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб, студентов факультетов журналистики стран постсоветского пространства, включая приграничные регионы России. Участие в проекте бесплатно на всех этапах. По окончанию всем участникам выдаются сертификаты.

В течение двух дней ведущие журналисты и медиа-тренеры будут говорить с коллегами о том, как изменилась профессия и что делать, чтобы даже в нынешнее время блогеров стать успешным в профессии.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ТЕМЫ

Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»: «Самое важное о сторителлинге. Почему надо мыслить историями, какой бы контент ты ни производил»,

Всеволод Пуля, главный редактор мультимедийного и мультиплатформенного проекта Russia Beyond, медиаэксперт: «Сторителлинг в разных форматах: 6 составляющих успешного медиапроекта»,

Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ Института массмедиа и рекламы РГГУ, доцент Департамента медиа НИУ ВШЭ: «В каком медиа-мире мы живем и в каком будем жить в ближайшем будущем – к чему готовиться»,

Юрий Васильев, лучший репортёр России, обозреватель интернет-издания «Взгляд»: «Почему репортаж был, есть и будет главным жанром журналистики. 10 секретов хорошего репортажа»,

Илья Лочканов, медиаменеджер (KP.RU, LIFE.RU), руководитель сети городских порталов, продюсер ТикТок-каналов: «Почему современное СМИ возможно без СМИ в традиционном понимании. Ваше СМИ – это совокупность всех площадок, на которых вы представлены».

«За последние годы медиа-мир изменился до неузнаваемости. Журналисты больше не являются монополистами на информационном поле, но вместе с тем – именно и только журналисты умеют профессионально работать с информацией – проверять, анализировать и интерпретировать. На наших занятиях мы говорим о том, как изменились медиа и профессия – и что делать для того, чтобы остаться на плаву. И это не чисто профессиональная проблема: от того, насколько хорошо себя чувствуют журналисты и журналистика, зависит состояние обществ, регионов и стран», — говорит генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин.

Это самый масштабный за последние годы международный журналистский проект. Он начался в 2018 году, охватив все страны постсоветского пространства, продолжился в 2019-м локальными мероприятиями в различных странах, а в 2021-м стартовал вновь с глобального онлайн-проекта с участием русскоязычных журналистов со всего мира и продолжается очными (оффлайн) Школами во всех постсоветских странах.

Партнеры проекта: Россотрудничество, Фонд президентских грантов и ведущие СМИ России. Справка. АНО «Русские репортёры» – ведущий федеральный центр компетенций по повышению профессионального уровня журналистов и цифровой трансформации медиа. Организация создана в 2015 году журналистами для журналистов. Главная цель «Русских репортеров» – развитие в России как традиционных, так и новых медиа. Главный инструмент – цельная система прокачки профессиональных навыков журналистов, в том числе по использованию инструментов новых медиа. Команда АНО «Русские репортеры» состоит из авторитетных руководителей федеральных изданий, журналистов, медиаменеджеров, специалистов по новым медиа. «Русские репортеры» реализовали более 50 масштабных и локальных проектов как в России, так и за ее пределами.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по телефону: +7 (8722) 51-03-52, +7 916-300-99-9, Контактное лицо – Таисия Михайлова.