Школа молодого теолога завершила свою работу

В санатории «Каспий» Карабудахкентского района Республики Дагестан прошло официальное закрытие II Международного молодежного форума «Школа молодого теолога».

Руководители групп, участники поблагодарили организаторов за высокий уровень проведения мероприятия. В частности, Станислав Осипов, представитель Пятигорского госуниверситета, подчеркнул: «Семена межнациональной и межконфессиональной дружбы, единства, согласия, которые более посеяны на благодатной, гостеприимной земле Дагестана, превратятся в великолепный сад, плоды которого мы будем пожинать ещё долгие годы».

Александра Левицкая, представитель РАНХиГС (г. Москва), отметила: «Все дни здесь царила атмосфера гостеприимства, добродушия. Здесь была создана атмосфера, в который участники из разных университетов и регионов России нашли возможность раскрыться, проявить себя, найти площадку для диалога. Школа молодого теолога стала местом, где люди нашли возможность поделиться своим мировоззрением и быть понятыми».

По словам Галины Теплых, исполнительного директора Научно-образовательной теологической ассоциации (г. Москва), основная цель форума – духовное объединение в рамках диалога – достигнута. «Наша миссия – рассуждать, общаться в рамках диалога, настраивать волны взаимодействия основных конфессий России. Это не только наша задача, а призвание, наше душевное состояние, тем более оно зафиксировано ещё во вчерашнем Указе Президента. Отдельное спасибо ректору ДГИ, что он уловил современные тренды государственной политики. Мы с вами едины, а, значит, мы непобедимы!», – подытожила Теплых.

Между выступлениями прозвучали нашиды, а также музыкальные номера, подготовленные участниками форума. Все участники форума получили сертификаты об участии, а руководители – благодарности.

Напомним, что форум, организованный Дагестанским гуманитарным институтом, проходил с 4 по 11 ноября.