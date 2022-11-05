Школа молодого теолога стартовала в Дагестане

Сегодня, 5 ноября, стартовал II Международный молодежный форум «Школа молодого теолога».

На официальное открытие собрались представители органов государственной власти, религиозные и общественные деятели, научная интеллигенция.

С приветственным словом выступил руководитель миннаца РД Энрик Муслимов.

«Уверен, что практика проведения такого форума — Школа молодого теолога продолжится и формат будет расширяться. И хоть религия у нас отделена от государства, но внутреннее состояние души людей, работающих в органах государственной власти, невозможно отделить. Во многих вопросах мы обращаемся к религии, чтобы разъяснить актуальные вопросы молодёжи», — подчеркнул Энрик Муслимов.

По его словам, ДГИ, как высшее учебное заведение, самоутвердилось как в Дагестане, так и в России. Миннац РД всячески поддерживает вуз и сотрудничает по многим проектам.

Далее участников мероприятия поприветствовал ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев. Он поблагодарил гостей, пожелал успехов работе Школы и выразил надежду, что подобных площадок будет больше и развитие теологического образования выйдет на качественно новый уровень.

После официального объявления Школы молодого теолога открытой прозвучали гимны России и Дагестана.

В рамках открытия форума с приветствиями выступили заместитель муфтия Дагестана Ахмад Магомедов, секретарь Махачкалинский епархии иеромонах Силуан, зампредседателя иудейской общины Борис Ханукаев, исполнительный директор НОТА Галина Теплых, сотрудник ИВ РАН Шамиль Кашаф.

Завершила церемонию открытия культурная программа. Были исполнены духовные песнопения. Айша ханум, ученица школы «Ватан», группа «Нашидуль Ислам» и группа участников из Краснодара порадовали собравшихся прекрасным исполнением.