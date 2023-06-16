«Школа 21» активно масштабируется

Сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были достигнуты договорённости об открытии «Школы 21» ещё в четырёх городах страны: в Волгограде, Махачкале, Челябинске и Якутске. В ближайшие годы в России заработает ещё 8 кампусов.

«Школа 21» — это инновационный образовательный проект от Сбера, который даёт возможность любому желающему старше 18 лет бесплатно получить навыки и знания в сфере ИТ, а также востребованную на рынке профессию.

Регионы активно проявляют интерес к реализации проекта на своих территориях. «Школа 21» позволяет готовить ИТ-специалистов мирового уровня для различных сфер и отраслей экономики.

В России уже работает четыре школы — в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В них учатся более 4100 человек, и более 2100 проходят стажировки и успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Также запланированы открытия школ в Ярославле, Великом Новгороде, Владивостоке и Самаре.

Сегодня в ходе своего выступления на ПМЭФ Президент России Владимир Путин высоко оценил образовательный проект «Школа 21».

В школе применяется уникальная методика обучения «равный — равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Для более чем 50% участников проекта – это первый опыт программирования. Каждый участник может сам выстроить график обучения и двигаться по своей индивидуальной образовательной траектории: наряду с обучением программированию так же активно развивать мягкие навыки.

Пресс-служба media@sberbank.ru