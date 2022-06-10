Ширвани Айгунов: «Ситуация по коронавирусу в республике и в целом по стране стабильная»

Решение Главы республики Сергея Меликова снять оставшиеся ограничения, связанные с COVID-19 является вполне логичным, считает заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда», журналист Ширвани Айгунов в своем комментарии на портале expert-club.online.

«Ситуация по коронавирусу в республике и в целом по стране характеризуется сегодня как стабильная. Судя по статистике, вирус действительно ослабевает, становится менее агрессивным. В то же время, мы видим, имеют место новые случаи заражения COVID-19. Да, их немного, но статистика ежедневно обновляется. Старшее поколение и те, кто находятся в группе риска, наверное, продолжат соблюдать профилактические меры. Все-таки о полной победе над ковидом говорить пока рано», — заключает эксперт.

Населением Дагестана решение Главы региона Сергея Меликова снять оставшиеся ограничения по коронавирусу приветствуется . Люди свободно смогут чувствовать себя на массовых мероприятиях, на рабочих местах, в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, иных общественных местах, общественном транспорте. В регионе устойчивая благополучная эпидемиологическая ситуация.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»