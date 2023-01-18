Ширится география звонков и обращений, поступающих на прямую линию главы РД

Уже более тысячи обращений пришло на горячую линию для приема вопросов к прямому эфиру с главой региона Сергеем Меликовым, которая состоится 25 января. В первую очередь дагестанцев беспокоят вопросы благоустройства, газоснабжения, дороги региона, проблемы ЖКХ.

Много вопросов также о качестве оказываемой медицинской помощи, есть вопросы сферы образования, касающиеся, в частности, строительства детских садов и школ, особенно в сельской местности, а также обеспеченности образовательных учреждений педагогическими работниками.

География задаваемых вопросов самая широкая, это весь Дагестан: от Магарамкентского до Ногайского районов, практически все города и районные центры. Более того, есть вопросы и из-за пределов нашей республики.

Напоминаем, что если вы тоже хотите задать свой вопрос главе региона, звоните по номеру 98-90-74 (в будние дни с 9:00 до 18:00), или через портал VoprosMelikovu.ru. Прямой эфир будет транслироваться на каналах РГВК «Дагестан» и ГТРК «Дагестан», а также в социальных сетях.

Источник: Молодежь Дагестана