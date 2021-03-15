Шихсаидов проводил Масленицу

14 марта Хизри Шихсаидов побывал на празднествах широкой Масленицы, которая была организована в Республиканской детско-юношеской школе.
Совместно с Хизри Шихсаидовым празднества посетили Елена Ельникова, Мурат Пайзулаев, Камил Давдиев, Хаджимурад Магомедов.
В школе празднуют все народные праздники, среди которых и Ураза-байрам. На мероприятии для детей прошли соревнования и конкурсы.
Хизри Шизсаидов поблагодарил Александра Маркарова, который выступает организатором праздника и руководителем школы на протяжение 30 лет.