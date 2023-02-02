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Шихмагомед Дугужев помогает гражданскому населению освобожденных территорий

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Главный врач Бабаюртовской районной больницы Шихмагомед Дугужев, будучи участников СВО на территории Украины, помогает не только военным, но и гражданскому населению освобожденных территорий.

На видео в беседе с местной жительницей по имени баба Катя, Шихмагомед Дугужев говорит, что они пришли к ним с миссией освободить их от укронаистов и сатанистов.

«У нас особая миссия – мы помогаем вам освободиться от укронацистов и сатанистов. Я с Хасавюртовского района Дагестана, помогаю, как врач, и военным, и гражданскому населению освобожденных территорий», — говорит Шихмагомед Дугужев.

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