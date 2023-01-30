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Шихмагомед Дугужев оказывает медицинскую помощь бойцам

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В рядах военных медиков в зоне СВО немало дагестанских специалистов. Причём это не только врачи, а и руководители медицинских организаций. В их числе главный врач Бабаюртовской ЦРБ Шихмагомед Дугужев, который на передовой продолжает оказывать медицинскую помощь нашим бойцам.

Шихмагомед Дугужев отправился в зону специальной военной операции добровольцем около двух месяцев назад. В полевых условиях он помогает нашим бойцам вернуться к жизни, внося свою лепту в победу над неонацизмом и сатанизмом.

Шихмагомед Дугужев принял для себя верное решение: помочь спасти жизни наших солдат на передовой, чем он и занимается по сей день.

Как нас учит наша религия, если человек спасает жизнь одного человека, то перед Всевышним он будет равен тому, кто спас все человечество.

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