Заур Расулов принял участие в конференции «Расул Гамзатов: поэт, политик, гражданин», которая прошла в НС РД

«На конференции очень много говорили о жизни и творчестве поэта аула и планеты, а те, кому посчастливилось быть знакомыми с ним лично, делились своими воспоминаниями.

Расул Гамзатов – гордость не только Дагестана, но и всей России! Именно поэтому его 100-летие по инициативе нашего президента будет отмечать вся страна.

Сегодня в зале собрались представители самых разных профессий, возрастов, национальностей, но всех нас объединило творчество великого поэта. Мы помним и любим его яркий слог, по сей день прислушиваемся к его мудрым советам и стараемся быть такими же патриотами и служить своему народу, как это делал Расул Гамзатович.

Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в организации такого полезного и интересного мероприятия!», — написал депутат НС РД на своей странице в телеграм.