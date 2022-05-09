Культура, Общество

Шествие «Бессмертного полка» прошло в Каспийске

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Жители Каспийска присоединились к акции «Бессмертный полк». Они прошли по центральным улицам города с фотографиями своих родных — ветеранов, партизанов, блокадников тружеников тыла периода Великой Отечественной войны и специальной операции на Украине.

Возглавили шествие мэр Каспийска Борис Гонцов и доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко.

Акция «Бессмертный полк» — одна из самых масштабных инициатив, посвященных празднованию Победы. Шествие объединило в Каспийске более 5 тысяч человек.

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