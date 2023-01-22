Шестеро пострадавших получают лечение после аварии с пассажирской «Газелью»

Шестеро человек получили различные травмы средней степени тяжести при аварии пассажирской «Газели», следовавшей сегодня из Махачкалы в Бабаюрт.

Медики сработали оперативно, на место аварии было направлено три бригады скорой медицинской помощи. Специалисты оказали первую помощь и быстро транспортировали раненых в стационар.

Трое из них 18-ти лет, один 15-летний подросток и двое взрослых. Все они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, где получают необходимое лечение.

Источник: https://t.me/minzdravrd/2051