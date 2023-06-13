Шестая группа призывников из Табасаранского района отправилась на военную службу

Сегодня, 13 июня, из Табасаранского района на службу в Вооруженных силах Российской Федерации отправилась шестая группа призывников. Ранним утром на проводы ребят во дворе военного комиссариата района пришли руководитель муниципалитета, председатель призывной комиссии района Магомед Курбанов, его заместители, общественники, работники администрации района, а также родители и родственники отправляющихся на службу.

По сложившейся традиции перед отъездом к будущим защитникам Отечества с напутственными словами обратился Магомед Курбанов. «Служба в Вооруженных силах России — почетное дело. Сегодня наступил момент, когда вы должны исполнить свой гражданский долг и пройти срочную службу в армии. При желании через год вы можете подписать контракт и продолжить военную службу. Табасаранцы всегда славились боевым духом и мужеством. Уверен в том, что вы проявите себя на службе как истинные патриоты», — сказал руководитель муниципалитета, обращаясь к новобранцам.

Военный комиссар района Садык Мурадалиев в свою очередь напомнил срочникам, что сегодня они прибудут в Махачкалу на сборный пункт, где их распределят в воинские части, далее в учебных частях они пройдут обучение на военные специальности. В зону СВО ребята направляться не будут. Проводить их пришли также председатель Общественной палаты района Алимирза Гасанов, председатель Совета старейшин района Кумалат Кумалатов. От имени родителей обратился житель села Ханаг Магомед Раджабов, который провожал двоих сыновей. Они пожелали ребятам успешно служить, соблюдать воинскую дисциплину и быть достойными своих земляков-героев. В этом году весенняя призывная кампания проходит с 1 апреля и продлится до 15 июля.