Шерсть и шерстяные изделия

Шерсть у агульцев занимала важное место в быту вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия. Овечья шерсть была особенно в цене в конце 80-х годов прошлого века. За один килограмм чистой шерсти давали около сорока рублей. По тем временам это были большие деньги.

И, главное, государство закупало у населения всю животноводческую продукцию: мясо, молоко, шерсть, кожаное сырье и т.д. В цене были соответственно и ковры из пряжи ручного производства.

В конце 70-х годов прошлого века в Агуле появились шерсточесальные машины. Это ускорило процесс ковроткачества. На ковровом рынке города Дербента в начале 90-х годов можно было увидеть агульцев почти из всех сел, продававших ковры.

Если в течение года в доме не ткали хотя бы один ковер, то это хозяйство считалось неполноценным. Ковры в это время реализовались хорошо, за них давали неплохие деньги. До появления шерсточесальных машин, обработка шерсти была полностью ручной.

Полученную после стрижки шерсть мыли в реке. Потом производили первоначальную ручную ческу шерсти, одновременно удаляя механический мусор, содержащийся в ней (маленькие камушки, колючки, навоз и т.д.) Эту работу выполняли женщины.

После первоначального этапа чески шерсти руками, ее прочесывали на специальном приспособлении, представляющей собой подставку с острыми железными гребешками в два ряда, называемая на агульском языке «рагl».

Чтобы хорошо прочесать шерсть, железные гребешки иногда смачивали керосином. Затем из этой шерсти делали пряжу тоже ручным способом, из которой впоследствии ткали ковры, вязали жилеты, носки, джурабы, варежки.

Руслан Магарамов