Шьем для наших!

С первых дней начала специальной военной операции в Украине жители Избербаша принимают активное участие в различных гуманитарных акциях поддержки наших военнослужащих и мобилизованных граждан.

ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» г.Избербаш тоже решил не оставаться в стороне и поддержать наших военнослужащих и добровольцев. На базе колледжа студенты, кураторы и мастера п/о шьют дождевики для мобилизованных. Крой предоставила Швейная фабрика имени имама Шамиля.

«Мы не останемся в стороне в непростое время для нашей Родины. Своим делом поможем Российской армии одержать V-ПОБЕДУ!», — делятся студенты.