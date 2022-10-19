«Шьем для наших» С теплом из Дагестана

Дагестанские женщины шьют и отправляют теплую одежду для военнослужащих СВО в рамках Всероссийской акции.

Всероссийская акция «Шьем для наших» нашла широкую поддержку среди женщин Дагестана. Инициаторами стал региональный Союз женщин. Активистки обратились к владельцам частных цехов и ателье, а также ко всем неравнодушным присоединиться к акции и оказать посильную помощь бойцам СВО.

«Мы поддержали акцию, по зову материнской души, — говорит Интизар Мамутаева, председатель Союза женщин Дагестана, — Чтобы передать тепло материнских рук нашим ребятам. Чтобы они всегда чувствовали, что женщины, матери всегда рядом. Очень хотим, чтобы они всегда были в полном здравии, защищены от всяких невзгод».

И. Мамутаева

Множество людей в Дагестане откликнулись на призыв. В ходе акции создаются свои координационные центры, группы, к которым присоединяется все большее число желающих помочь мужчинам, ушедшим на фронт и ожидающим отправки в подготовительных учебных центрах.

«Мне написала женщина, инвалид 1 группы, на электронную почту. Пишет, что тоже хочет помочь. Умеет вязать и попросила достать пряжу для вязки носков. Каждый хочет внести что-то свое в общее дело», — говорит Интизар.

Если изначально в группу входили только жительницы Каспийска и Махачкалы, то сейчас к ней уже примкнули дагестанки Хасавюрта, Дагестанских огней и других населенных пунктов республики. Участники акции собирают деньги, закупают ткани на пошив. И, конечно, приобретают уже готовое.

«Сейчас мы все оптом закупаем и готовим к отправке. Особое внимание к тому, что труднее всего достать. Вот приобрели носки из верблюжьей шерсти, закупаем широкие шерстяные пояса, наколенники, резиновые сапоги с войлочными подстилками. Некоторые шьют спальные мешки. В общем, помогают все, кто чем может. Стараемся внести свою лепту в нашу общую победу» — рассказывает Интизар Мамутаева.

Чтобы дары не были безымянными, в каждое пошитое изделие вкладываются молитвы и письма детей, женщин – обращения к нашим воинам. Все они подписаны: «Шьем для наших» и, конечно, «адрес» отправителя – Дагестан.

«Группа наших женщин выезжала на учения в Чечню, где проходит подготовка бойцов. Встречались с мобилизованными, приготовили наш традиционный хинкал, забили барашку. Подарили перчатки, шапки… — говорит председатель Союза женщин Дагестана, — Мы днем и ночью думаем о том, чем можем поддержать наших ребят на фронте. Потому что женщины всегда должны создавать надежный тыл. Так было и во время Великой Отечественной войны, и сейчас. Стараемся помочь не только одеждой, но и какими-то посылками с продуктами, чем-то домашним».

За несколько недель работы, дагестанские швеи сшили и уже отправили участникам СВО более 80 пар флирсовых кофт и балаклав. Сейчас к посылочному комплекту прибавится сшитое ими термобелье.

С начала спецоперации Союз женщин Дагестана уже проводил акцию «Посылка от мамы». Они отправили на фронт около 4 тысяч посылок с нижним бельем, предметами первой необходимости, сигареты, батарейки. На собранные деньги закупили и переслали полевые печи. За это организация была отмечена благодарственным письмом, подписанным генерал-полковником Мезинцевым, заместителем министра обороны России.

Источник: https://kavtoday.ru/article/7195