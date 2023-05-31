Шатемир Мунгишиев: «Мужчины должны исполнять перед государством свою воинскую обязанность»

Продолжается весенняя призывная кампания. С всех концов нашей страны в эти дни ребята, достигшие призывного возраста, получают повестки, проходят в местных военкоматах медкомиссию и по состоянию здоровья, если годен к строевой службе отправляются в ряды Вооруженных сил. В этой работе, конечно, имеют место и свои плюсы, и свои минусы.

Своим комментарием по данной теме поделился наш новый эксперт, исполняющий обязанности председателя Совета старейшин при главе администрации Ногайского района Шатемир Джабраилович Мунгишиев.

– В наше время воинская служба подразделяется на контрактную и на срочную военную. Служба по контракту в армии считается делом добровольным. На срочную военную службу, как и раньше молодых граждан призывают местные военкоматы. Служба по призыву является конституционным долгом каждого гражданина нашей страны. За отказ от срочной военной службы законом предусмотрена ответственность. Поэтому, я считаю, гражданам, достигшим призывного возраста, давайте повестки о призыве. Если не берут, привлекайте к ответственности. Сельские администрации нашего Ногайского района здесь, думаю, работу с призывниками ведут слабо.

В любом случае, если у нас есть государство, у государства имеется армия, то мужчины обязаны исполнять перед государством свою обязанность, стать защитниками Отечества.

Армия в наше время являлась школой мужества. Те, ребята, которые на гражданке не умели даже подтягиваться, отправившись в армию становились там спортсменами, чемпионами. Поэтому не стоит отказываться от службы в армии. Тем более, когда сегодня дается гарантия, что призванные на срочную военную службу не будут направлены в зону боевых действий. Армия дает немало хорошего молодым людям, которое затем они с пользой для себя будут использовать и после службы, – сказал Шатемир Мунгишиев.

Источник: Голос степи