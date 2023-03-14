Шарип Шарипов: «Судьба урожая ярового сева решается на севере Дагестана»

В своем докладе Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов отметил, что из 255 тыс га, на которых предстоит осуществить яровой сев, 125 тыс га приходится на 8 районов северной зоны республики, речь идет о: Тарумовском, Ногайском, Кизлярском, Бабаюртовском, Хасавюртовском, Кизилюртовском, Новолакском и Казбековском районах.

«Судьба урожая ярового сева решается на севере Дагестана, на территории этих 8 районов. Дагестан — это овощной огород, с такой позиции Абдулмуслим Мухудинович обозначил роль и важность развития овощеводства открытого грунта. Ибо уникальные погодные условия, уникальная теплообеспеченность, а самое главное, богатейший опыт наших народов, позволяет получать удивительно вкусную, качественную и неповторимую продукцию, за которой самым настоящим образом охотятся в других регионах Российской Федерации», — заявил заместитель министра.